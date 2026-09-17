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Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Abu Dhabi'de ilk kez gerçekleştirilecek EuroLeague Süper Kupa öncesinde takımının son durumunu ve Olympiakos karşılaşmasına bakışını değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerin antrenman programında herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirten Litvanyalı çalıştırıcı, yeni organizasyona rağmen hazırlık rutinlerini koruduklarını söyledi.

'MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Jasikevicius'un açıklamaları şu şekilde:

“Farklı bir şey yok. Her zamanki gibi… Geliyoruz, sahayı biraz hissetmek için koşuyoruz, hafif bir antrenman yapıyoruz ve otele dönüyoruz.

Farklı bir şey yok. Açıkçası henüz tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir organizasyon. Belki bundan sonra her yıl düzenlenecek.

Dolayısıyla bir yandan biraz daha rahat yaklaşmamız gerekiyor. Ama rakibimiz Olympiakos ve maçı kazanmamız gerekiyor. Açıkçası hangi organizasyonda oynadığımızın bir önemi yok.”

SHANE LARKIN'İN DURUMU ŞÜPHELİ

Kadro durumuyla ilgili bilgi veren Jasikevicius, “Shane’in durumu şüpheli. Onun dışında hemen hemen herkes elimizde.” ifadelerini kullandı.