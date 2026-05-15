Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, 22-24 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak organizasyonda kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Başantrenör Sarunas Jasikevicius, genel menajer Derya Yannier, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile oyuncular Nicolo Melli, Taylor Horton-Tucker, Tarık Biberovic ve Wade Baldwin katıldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four yarı finalinde Olympiakos ile karşılaşacak.

JASIKEVICIUS: FAVORİ OLAN BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four öncesi heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Takımı en iyi şekilde hazırlayıp camiayı doğru şekilde temsil etmek istediklerini belirten Litvanyalı başantrenör, Olympiakos’un normal sezonu lider tamamladığını hatırlattı.

Jasikevicius, Atina’daki atmosferin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana çok fazla bilet talebi var. Bu çok normal. Favori olan bir takımla karşılaşacağız. Doğru mantaliteyle fiziksel olarak hazır olarak herkesi yenebiliriz. Atmosferin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dörtlü finalin birinci kuralı atmosferden, otelden, medyadan etkilenmemek. Fiziksel olarak orada en iyi seviyede olmanız gerekecek. Kesinlikle her zaman olduğu gibi çok zor bir dörtlü final olacak."

“KENDİ YOLUMUZU BULMAYA ÇALIŞTIK”

Final Four yolculuğunu değerlendiren Jasikevicius, sezon boyunca takımın gelişim sürecinden geçtiğini söyledi.

"Bu serüven boyunca kendi yolumuzu bulmaya çalıştık. Basketbol anlamında geliştirmemiz gereken çok şey vardı. Sakatlıklar bizi yavaşlattı. Play-off öncesinde takım olarak bir araya geldik ve o dönemi iyi geçirdik. Zalgiris serisi öncesinde sağlıklı kalmamız önemliydi. Hem dörtlü final için hem de Türkiye'de ilk sıra için mücadele etmeye devam ediyoruz."

Stres durumuna ilişkin soruya ise Jasikevicius esprili bir yanıt verdi:

"Bugünlerde çok rahatım. Özellikle Beşiktaş maçına 24-1 rakip takım lehine başlanınca bu konuda zirveye çıktım diyebilirim."

Deneyimli çalıştırıcı, devamlılığın kendi basketbol anlayışında önemli bir yer tuttuğunu da belirtti.

"İyi ve doğru insanlarla doğru yapıyı oluşturmak çok önemli. Burada tabii ki bütçe devreye giriyor ama bu işin birçok bacağı var. Bu sene Avrupa Ligi'ne yüksek bütçeli 2 takım girdi. Onlar da gelişerek devam ediyor."

DERYA YANNIER: BU NORMAL BİR BAŞARI DEĞİL

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, açıklamalarına kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede kontrol altında tutulan Anadolu Efes kondisyoneri Serhat Güneş’e geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Sarı-lacivertli takımın üst üste 3. kez, son 15 sezonda ise 8. kez Final Four’da yer aldığını belirten Yannier, başarının sıradan görülmemesi gerektiğini söyledi.

"Türk basketboluna öncülük yapıyoruz. Bu sebeple gururluyuz. Tek bir isteğim var, bunun normalleşmemesi. Bu normal bir başarı değil, kolay değil. Son 4 takım arasına kalmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Bütün serüvenin sonunda burada olabilmek çok önemli. Bunun yurt dışındaki yansıması çok pozitif. Umarım ki burada da anlaşılıyordur. Haftaya dörtlü finalde olacağız ve kupayı kazanmak için parkeye çıkacağız. Umuyorum ki kupayı bu müzeye getiririz."

“SAĞLIKLI ORTAMI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”

Derya Yannier, Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulun basketbol şubesine etkisiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

"Hiçbir organizasyon için bu kadar sık yönetim ve başkan değişimi olağan bir şey değil. Enteresan bir anımız da var. Bu sene başında seçim olduğunda bunu takıma anlatmam gerekiyordu. Başkanın değişeceğini söylediğimde 'Geçen sene tarihi bir sezon geçirdik, nasıl başkan değişiyor.' düşüncesi vardı. Tabii ki yabancı oyuncular açısından anlamak kolay olmuyor. Ama başkan ve yönetimin bize rahat çalışma alanı sağlaması çok iyi. Bir önceki yönetimle çok uyumlu şekilde çalışıyorduk, yönetim değişince sağ olsunlar aynı alanı bize sağladılar ve iyi çalıştık. Umuyorum ki bu sağlıklı ortamı devam ettiririz."

“BÜTÇE HER ŞEY DEMEK DEĞİL”

EuroLeague’deki bütçe farklarına da değinen Yannier, takım kurulumunda yalnızca ekonomik gücün yeterli olmadığını ifade etti.

"Bütçe önemsiz dersek doğru bir şey söylemiş olmayız. Ama bu her şey demek değil. Bütçe her şey olsa, parayı harcayan takım, oyuncuların bir önceki sezonki performansına göre transfer yapardı. Bu işin içinde ciddi bir insan faktörü var. Buradaki reaksiyonları öngörmeniz gerekiyor. Sene içinde başınıza gelen bütün olayları doğru yönetmeniz gerekiyor. Önünüze hep farklı problemler çıkıyor. Bütçe ve kadro kalitesi elbette önemli ama kazanacak karakterleri bir araya getirmek çok önemli. Takım içi dengeleri gözeterek doğru oyuncuları kadroya katmak gerekiyor. Bizim için en önemli şey gelen oyuncunun kazanan bir organizasyonun parçası olması. Biz bu anlamda şanslıyız diyebilirim."

MELİH MAHMUTOĞLU: TEK HEDEF KUPA

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Final Four medya gününde yer almanın oyuncular için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Sarı-lacivertli kaptan, kulüp ve basketbol şubesi olarak önemli bir başarı elde ettiklerini ancak hedeflerinin tamamlanmadığını belirtti.

"Daha işimiz bitmedi. Kupayı kazanmak istiyoruz. En önemlisi buradan hazır şekilde gidip Olympiakos'a karşı iyi bir maç sergileyip finale kalmak. Tekrar kupayı ülkemize getirmeyi çok istiyoruz."

Melih Mahmutoğlu, şampiyonluk halinde kupayı Nicolo Melli’nin kaldıracağını da söyledi.

"İnşallah oradan kupayla döneriz. Tabii ki çok güzel bir atmosfer olacaktır. Çevremden çok kişinin geleceğini ve bilet talebinin çok olduğunu biliyorum. Dörtlü finaller her zaman çok güzel oluyor. Bizim düşüncemiz saha içinde. Sahada performansımızı gösterip inşallah ülkemize tekrar bir kupa kazandıracağız. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef kupadır. Sıradanlaştırma durumuna gelince, özellikle kendi medyamızdan amatör şubelerle alakalı talihsiz açıklamalar duyuyorum. Çok da cevap vermeye gerek yok, kazanılan başarılar ortada. Kombine satışları ve taraftar desteği ortada. Bu takım uzun senelerdir kimsenin yapamadığını yapıyor. Geçmişteki yöneticilerimiz ve başkanlarımız buraya sahip çıktılar, şimdiki başkanımız ve yönetimimiz de öyle. Ben buraya geldiğimde Aziz başkan vardı, sonra Ali başkan geldi ve şimdi de Sadettin başkan var. Burayı hep en iyi şekilde tuttular. İnşallah devamı da gelecektir."

MELLİ: HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ

Fenerbahçe Beko’nun İtalyan oyuncusu Nicolo Melli, Final Four’a kalmanın büyük bir sonuç olduğunu ancak bunun yeterli görülmemesi gerektiğini söyledi.

Melli, Atina’daki organizasyona en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tüm sezon boyunca peşinden koştuğumuz hayali gerçekleştirmeliyiz." dedi.

BALDWIN: ÖNÜMÜZDE KAZANMAMIZ GEREKEN 2 MAÇ VAR

Wade Baldwin, sezon boyunca beklentilerinin Atina’ya gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe Beko’da hedeflerin her zaman yüksek olduğuna dikkat çeken Baldwin, önlerinde kazanılması gereken 2 maç daha bulunduğunu belirtti.

ABD’li oyuncu, üst üste 2 şampiyonluk kazanmanın ayrı bir hedef olduğunu dile getirdi. Baldwin ayrıca Türkiye’de forma giymiş önemli ABD’li oyuncuları takip etmenin kendisi için değerli olduğunu belirterek Shane Larkin örneğini verdi.

TARIK BİBEROVIC: KUPAYI ALIP TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUZ

Milli basketbolcu Tarık Biberovic, Fenerbahçe Beko’nun üst üste 3. kez Final Four’a gittiğini hatırlattı. Bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyen Biberovic, hedeflerinin kupayla dönmek olduğunu ifade etti.

"Her finalin ayrı bir hikayesi var. Orada o kupayı alıp Türkiye'ye öyle dönmek istiyoruz. Buraya çok küçük yaşta geldim ve Fenerbahçe'nin bana verdiği hayatı hayal bile edemezdim. Şimdi sahip olduğum hayat için şükrediyorum. Bütün varlığımla bu takımı sahipleniyorum. Bütün kupaları kazanabilmek için karakterimi, şerefimi ortaya koyacağım. Burada olacağım her sene bunu yapacağım."

HORTON-TUCKER: ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Fenerbahçe Beko’nun yıldız isimlerinden Taylor Horton-Tucker da Final Four’a kalmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi. Horton-Tucker, buna karşın takımın önünde kazanması gereken 2 maç daha bulunduğunu ifade etti.