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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şırnak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda toplam 26 aranan şahsı yakaladı.

UYAP VE KİHBİ ÜZERİNDEN ARANANLAR TEK TEK BULUNDU

JASAT ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, UYAP üzerinden aranan 21 kişi ile KİHBİ üzerinden aranan 5 kişi olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında, 13 ayrı suçtan toplam 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yer aldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslardan 13'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

JASAT OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, aranan şahısları adalete teslim etmek amacıyla JASAT ekiplerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.