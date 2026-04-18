Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, aranan şahısların adalete teslim edilmesi amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Takibe alınan hedefler arasında yer alan E.K.'nin suç dosyası ise oldukça kabarık çıktı.

Hükümlünün; Bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık, banka veya kredi kurumlarını araç ederek dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi maddeler başta olmak üzere tam 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

JASAT’TAN NOKTA OPERASYON

Toplamda 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.K.’nin saklandığı yer, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen nokta operasyonla E.K. yakalanarak gözaltına alındı.

DOĞRUDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca işlemlerinin onaylanmasının ardından, cezasını çekmek üzere ceza infaz kurumuna teslim edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.