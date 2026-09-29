Kırşehir’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
JASAT dedektifleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken H.S.’nin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
JASAT EKİPLERİ YAKALADI
Yürütülen çalışmalar sonucunda yeri belirlenen H.S., JASAT ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın Kırşehir Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından H.S., Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. JASAT ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.