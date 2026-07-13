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Kaynak: İHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları sonucunda gerçekleşen operasyonda 20 yıl ile 2 yıl altı arasında hapis cezası bulunan 143 kişi yakalandı.

Operasyonlarda; aralarında gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçları dikkat çekti.