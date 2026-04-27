Iğdır’da jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.



Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda JASAT ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, önemli bir yakalama gerçekleştirildi.



SUÇ DOSYASI KABARIK



Edinilen bilgiye göre; “Basit Yaralama” ve “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma” suçlarından yargılanan ve hakkında toplamda 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. isimli şahsın izi sürüldü. Jandarma dedektiflerinin planlı operasyonuyla kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.



S TİPİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.P., tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.



KARARLILIK MESAJI



Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlerin, suç ve suçluyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.