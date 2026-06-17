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Kaynak: AA

Kyodo ajansında yer alan habere göre Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede Motegi, Umman'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda önemli bir görev üstlendiğini belirterek, varılan mutabakatın bölgede istikrarlı şekilde uygulanmasını temenni etti.

Japon bakan, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenli biçimde sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki nihai anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Mutabakatın, boğazdaki mevcut gerilimin sona ermesine ve bölgesel krizin aşılmasına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Motegi, Japonya'nın bölgenin yeniden yapılanmasına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İki bakan ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin korunması başta olmak üzere Orta Doğu'da istikrarın güçlendirilmesi amacıyla Tokyo ile Maskat arasındaki yakın temasların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.