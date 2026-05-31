The Japan Times’ın haberine göre Koizumi, Singapur’da düzenlenen ve Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından biri olan Shangri-La Diyaloğu’nda yaptığı konuşmada, Çinli yetkililerin Japonya’ya yönelik “yeni militarizm” iddialarını eleştirdi.

Japonya’nın militarizme yeniden yöneldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Koizumi, “Bazılarınız ‘yeni militarizm’ terimini duymuş olabilir ancak gerçek bundan çok uzaktır. Büyük bir nükleer silah cephaneliğine ve stratejik bombardıman uçaklarına sahip bir ülke var. Japonya’da ise bu silahların hiçbiri yok, buna rağmen ‘yeni militarizm’ olarak etiketleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koizumi, Çin’in savunma harcamalarındaki artış ve askeri şeffaflık eksikliğinin yalnızca Japonya için değil, uluslararası toplum açısından da ciddi endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi çevresinde artan gerilime de değinen Japon Bakan, ülkesinin savunma kapasitesini artırmasının saldırganlık değil, değişen güvenlik koşullarına uyum olduğunu savundu.

GÜNEY KORE’DEN ACSA’YA TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Öte yandan Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Shangri-La Diyaloğu kapsamında Japon mevkidaşı Koizumi ile bir araya geldi. Görüşmede Japonya’nın önerdiği Tedarik ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması (ACSA) ele alındı.

Ahn, Seul yönetiminin söz konusu anlaşmaya temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü ifade etti.