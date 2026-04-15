Japonya, Orta Doğu’daki gerilimlerin enerji sevkiyatında yarattığı aksaklıklar nedeniyle Asya ülkelerine yönelik kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, toplam 10 milyar dolarlık mali yardım sağlanacağını açıkladı.

Kyodo News’in haberine göre Takaichi, ASEAN liderleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, bölge ülkelerinin enerji arzındaki kesintilerden ciddi şekilde etkilendiğine dikkat çekti.

Japonya’nın sağlayacağı finansal desteğin, Asya ülkelerinin ham petrol tedarikini güvence altına almayı hedeflediği belirtildi. Açıklamaya göre bu destek, yaklaşık 1,2 milyar varil petrole eşdeğer bir büyüklüğe karşılık geliyor. Bu miktarın, ASEAN ülkelerinin yaklaşık bir yıllık ham petrol ithalatına denk geldiği ifade edildi.

1967 yılında Bangkok’ta kurulan ASEAN; Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya, Brunei ve Timor-Leste gibi ülkeleri bir araya getiriyor. 650 milyondan fazla nüfusa ve 3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe sahip olan birlik, bölgesel iş birliği ve ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.