Japonya’da Tokyo yakınlarında seyir halindeki bir trende yayılan gizemli koku paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 yolcu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Mayıs’ta saat 16.30 sıralarında Doğu Japonya Demiryolu Şirketi’ne (JR East) ait Tokaido Hattı’nda meydana geldi. Kanagawa’daki Odawara İstasyonu’ndan Gunma’daki Takasaki’ye doğru ilerleyen trenin bazı vagonlarında yolcular, yayılan tuhaf bir koku olduğunu bildirerek durumu yetkililere aktardı.

YOLCULAR ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

Yerel basında yer alan haberlere göre bazı yolcular öksürük, boğaz tahrişi ve nefes darlığı şikayetleri yaşadı. Yolculardan biri ise vagonda biberi andıran keskin bir koku hissettiklerini aktardı.

Tren, Kanagawa prefektörlüğündeki Kawasaki istasyonunda acil olarak durduruldu. Olay yerine 20’den fazla ambulans ve acil müdahale aracı sevk edildi.

Tokyo Weekender’ın aktardığına göre 30’lu yaşlarındaki bir kadın, saat 16.40’tan kısa süre önce acil servisi arayarak trende kimliği belirsiz bir madde yayıldığını bildirdi. Kadın, eşi ve bir yaşındaki çocuğuyla birlikte tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ailenin sağlık durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

TEHLİKELİ GAZ TESPİT EDİLMEDİ

The Japan Times’ın haberine göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları gaz ölçümlerinde tehlikeli bir bulguya rastlamadı. Görgü tanıkları da tren içinde herhangi bir maddenin püskürtüldüğünü görmediklerini söyledi.

Polis ve dedektif ekipleri, vagonda zararlı bir gaz tespit edilmediğini ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Olayın ardından JR East, Yokohama ile Shinagawa arasındaki Tokyo yönlü Tokaido Hattı seferlerini geçici olarak durdurdu. Seferlerin daha sonra kademeli şekilde yeniden başlatıldığı, bazı trenlerin ise alternatif güzergâhlara yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuları etkileyen maddenin ne olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.