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Kaynak: AA

Okyanus kıyılarına yaklaşan Dujuan Kasırgası yüzünden Japonya'da ulaşım ağı kilitlenirken pek çok organizasyon durduruldu.

Kyodo yayın organında yer alan bilgilere göre, Japonya Meteoroloji Kurumu yetkilileri, Dujuan Kasırgası'nın ülkenin orta ile doğu kesimlerindeki Okyanus sahillerine doğru seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Fırtınanın getireceği aşırı yağışlar ve heyelan tehlikesine binaen merkez kent Tokyo'nun 100 kilometre güneyindeki Izu adalarının en irisi Izu Oshima bölgesinde en üst düzeyde uyarı yayımlandı.

Ülke genelini kapsayan 5 günlük resmi tatil sürecine denk gelen kasırga sebebiyle metropol Tokyo'da toplu taşıma seferlerinde aksamalar meydana gelirken, kimi programlar askıya alındı.

Doğal afetin Tokyo'nun doğusunda konumlanan Chiba bölgesinden transit geçiş yapması öngörülürken, Tokyo dâhil Kanto-Koshin ve Tokai alanlarında kuvvetli yağışların baskın olacağı değerlendiriliyor.