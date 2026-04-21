Japonya'nın güneybatısında düzenlenen askeri eğitim sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Öz Savunma Kara Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Oita eyaletinde bulunan eğitim sahasında düzenlenen tank tatbikatında patlama meydana geldiği aktarıldı.

Tank mermisinin ateşlenmeden önce patladığı belirtilen açıklamada, olay sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, patlamada yaralanan askerin de yüzünde yanıklar oluştuğu kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğüne işaret ederek, "Yaşanan olay son derece üzücü. Gerekli tüm güvenlik önlemlerini alacağız" ifadesini kullandı.