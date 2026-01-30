Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezi Taito bölgesinde dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, para dolu üç çantayı sokaktaki bir arabaya yerleştiren bir grubu hedef aldı.

BİBER GAZIYLA SALDIRDILAR

Aralarında iki Çinlinin de bulunduğu 5 kişilik gruba biber gazıyla saldıran şüpheliler çantaları alıp kaçtı. Polis ifadesinde paraları çalınan grup çantaların içinde 420 yen (2,7 milyon dolar) civarında para olduklarını söyledi.

BİR BENZERİ DAHA YAŞANDI

Öte yandan bu olayın gerçekleşmesinin ardından Tokyo’daki Haneda Havalimanı’nın otoparkında da benzer bir olay meydana geldi. Havalimanı otoparkında para taşıyan bir kişi daha biber gazıyla saldırıya uğradı fakat çantası çalınmadı.

Polis ekipleri iki olay arasında bağlantı olup olmadığını anlamak için inceleme başlattı.