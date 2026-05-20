Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Modern harp sahasında insansız sistemlerin değişen ve büyüyen rolünü yakından takip eden Japonya hükümeti, milli savunma kapasitesini radikal kararlarla tahkim ediyor. Kyodo ajansının servis ettiği bilgilere göre, Nagoya şehrinde faaliyet gösteren yerli dron üreticisi Prodrone Co firmasının imalat hatlarını ziyaret eden Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, buradaki prototip saldırı İHA'larını yakından inceledi.

Ziyaret sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Koizumi, sivil sanayideki teknolojik birikimin askeri alana hızlı bir şekilde entegre edilmesi gerektiğini belirterek, ordunun operasyonel gücünü artırmak adına çok sayıda ekonomik ve yüksek kabiliyetli İHA envanteri oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkesinin bu alanda yabancı tedarikçilere yönelik bağımlılığını azaltması ve insansız sistemler için kapasitelerini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Koizumi, "Japonya'nın İHA için yerli bir üretim ve teknoloji üssüne sahip olması şart." dedi.

Koizumi, devlet destekli Japonya Kalkınma Bankasının (DBJ) ülke içinde savunma işletmelerine yönelik vereceği yatırım teşviklerinin, yakın gelecekte yeni şirketlerin İHA üretimi sektörüne girmesini sağlayacağını bildirdi.



Öte yandan Japon Bakan, Nagoya ziyareti kapsamında ABD'nin Tokyo Büyükelçisi George Glass ile Mitsubishi Heavy Industries şirketinin füze imalat tesislerini de gezdi.