Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, Yokoyama Hideyuki gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir kişinin şehirde eskiyen su altyapısının yenilenmesi için “şaşırtıcı miktarda” altın bağışladığını duyurdu.

Yokoyama, isminin gizli kalmasını isteyen bu kişinin Kasım 2025’te Osaka Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne 21 kilogram altın verdiğini belirtti.

Bağışçının “Su temini projesine katkı sağlamak istiyorum.” ifadelerini kullandığını aktaran Yokoyama, bu cömertlik karşısında teşekkür etmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Yokoyama, “Şok oldum. Bu gerçekten olağanüstü bir miktar. Su altyapı sistemi projesi için titizlikle değerlendireceğiz.” dedi.

Haberde, belediye yetkililerinin aynı kişinin Ekim 2025’te de 500 bin yen (yaklaşık 3 bin 300 dolar) nakit bağış yaptığını açıkladığı bilgisine yer verildi.

Belediye yönetiminin, bağışlanan altının satışından elde edilecek geliri su borularının yenilenmesi çalışmalarında kullanmayı planladığı bildirildi.

Yerel medyada daha önce, Osaka’daki eski su sisteminin yenileme çalışmalarının, gerçek maliyetin planlanan bütçeyi aşması nedeniyle aksadığı aktarılmıştı.

Yaklaşık 2 milyon 800 bin nüfusa sahip Osaka, Japonya’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.