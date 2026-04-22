Japonya’nın güneyindeki Oita eyaletinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında bir tankta meydana gelen patlama sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise yaralandı.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Hijudai Eğitim Sahası’nda düzenlenen ve gerçek mühimmatın kullanıldığı atış tatbikatı esnasında yaşandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait Type 10 tipi ana muharebe tankının içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama vuku buldu.

ATIŞ TATBİKATLARI ASKIYA ALINDI

Yaşanan trajik olayın ardından Japonya Genelkurmay Başkanı Masayoshi Arai resmi bir açıklama yaptı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyuran Arai, şu önlemleri paylaştı:

Faaliyet Durdurma: Benzer mühimmatı kullanan Type 10 ve Type 90 tanklarıyla yapılan tüm atış tatbikatları ikinci bir emre kadar durduruldu.

Tespit Çalışmaları: Kazanın kök nedeninin bir an önce bulunması ve benzer olayların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

TYPE 10 TANKI HAKKINDA

Kazaya karışan Type 10 modeli, Japonya tarafından geliştirilen ve 2011 yılından itibaren envantere girmeye başlayan dördüncü nesil modern bir tank olarak biliniyor.