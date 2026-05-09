Geçen yıl ayı saldırıları nedeniyle rekor sayıda ölümün yaşandığı Japonya’da ayı paniği tekrar başladı. Japonya Çevre Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre; yılın ilk ölümcül ayı saldırısı doğrulandı. 21 Nisan'da Iwate eyaletinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 55 yaşındaki bir kadının ölümünden bir ayının sorumlu olduğu tespit edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre ise Salı günü Yamagata eyaletinin Sakata bölgesindeki ormanlık alanda 78 yaşındaki bir erkek cesedine rastlandığı bildirildi. Bölgede görülen bir ayının yerel avcılar tarafından itlaf edildiği kaydedildi.

Ayrıca Perşembe günü Iwate eyaletinin Hachimantai bölgesinde yaşayan 69 yaşında bir kadına ait cesedin evinin yakınlarındaki ormanlık alanda bulunduğu aktarıldı. Cansız bedenlerinde yara izlerine rastlanan bu kişilerin yenilebilir yabani bitkiler toplamak için ormanlık bölgelere gittiğini belirleyen polis, ayı saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Ayı saldırıları rekor sayıda 13 ölüme neden olmuştu

Japonya'da geçen yıl gerçekleşen ayı saldırıları rekor sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan mali yılda yaşanan ayı saldırılarında toplam 13 kişi hayatını kaybederken, 225 kişi de yaralanmıştı. 3 kişinin öldüğü ve 82 kişinin yaralandığı bir önceki yıla kıyasla vakalarda yaşanan artış, kırsal bölgelerdeki güvenlik endişelerini artırmıştı.