Devlet televizyonu NHK’nin aktardığı bilgilere göre, tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar Okinawa’da yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı.

Yetkililer, bölgede riskin devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

TAYFUN İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı, Jangmi Tayfunu’nun sabah saatleri itibarıyla Amami Adaları’nın kuzeybatısında seyrettiğini açıkladı. Tayfunun ülkenin güney açıklarında ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Tayfunun etkisiyle ülke genelinde ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi.

300’den fazla uçuş iptal edilirken, bazı hızlı tren seferlerinde de gecikme ve iptallerin yaşanabileceği bildirildi.

ON BİNLERCE HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

The Japan Times’ın haberine göre, Okinawa ve Kagoşima eyaletlerinde 47 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Elektrik kesintilerinin tayfunun etkisine bağlı olarak artabileceği ifade ediliyor.

YETKİLİLERDEN TAHLİYE UYARISI

Yetkililer, tayfunun şiddetine bağlı olarak “acil uyarı” anlamına gelen 4. seviye alarmın devreye alınabileceğini açıkladı. Riskli bölgelerde yaşayanlar için tahliye çağrısı yapılabileceği belirtildi.

ŞİDDETLİ HAVA KOŞULLARI BEKLENİYOR

Meteoroloji yetkilileri, tayfunun etkisiyle Japonya genelinde kuvvetli rüzgar, yoğun yağış, heyelan ve yüksek dalga riskinin artacağını vurguladı. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.