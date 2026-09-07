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Kaynak: AA

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), şiddetli yağmurlar nedeniyle başkent Tokyo'nun güneyindeki volkanik Niijima Adası için en yüksek seviye heyelan uyarısını yayımladı.

JMA açıklamasında, "sıcak ve nemli havanın" etkisiyle son 24 saatte rekor düzeyde yağmur yağması nedeniyle Tokyo'nun güneyindeki Niijima Adası için "5. Seviye Acil Durum Uyarısı" yayımlandığı belirtildi.

Ada bölgesinde olası heyelanlara karşı "en yüksek seviyedeki alarmda kalınması" talep edilen açıklamada, başkent ile çevresindeki Saitama ve Çiba eyaletlerinde şiddetli yağmurların etkisinin hafta içinde sürebileceği kaydedildi.

Volkanik bir ada olan Niijima, Tokyo'nun yaklaşık 160 kilometre güneyinde bulunuyor.