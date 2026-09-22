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Kaynak: AA

Japonya’da Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Dujuan Tayfunu, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun Pasifik kıyılarına doğru ilerlediğini bildirirken, şiddetli yağış ve toprak kayması riskine karşı başkent Tokyo’nun yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Izu takımadalarının en büyüğü Izu Oshima’da en yüksek seviyede alarm verildi.

TOKYO VE ÇEVRESİNDE ULAŞIM AKSADI

Japonya genelindeki 5 günlük tatil dönemine denk gelen tayfun nedeniyle başkent Tokyo’da ulaşım hizmetlerinde aksamalar yaşandı, bazı etkinlikler iptal edildi.

Tayfunun Tokyo’nun doğusundaki Çiba eyaletinden geçmesi bekleniyor.

TAYFUN 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Dujuan Tayfunu, Tokyo’da şiddetli yağışlara, Çiba ve Kanagawa eyaletlerinde ise heyelanlara yol açtı.

Yetkililer, Çiba ve Kanagawa’da tayfun nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

270’TEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

All Nippon Airways ve Japan Airlines, Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na giden ve buradan kalkan 270’ten fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Uçuş iptallerinin yaklaşık 40 bin kişiyi etkilediği belirtildi.

1,9 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Nikkei gazetesinin haberine göre, Tokyo ve çevresindeki 6 eyalette toplam 1,9 milyon kişi tahliye edildi.

Tayfunun ilerleyişi nedeniyle yetkililer, şiddetli yağış, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek yeni aksamalara karşı uyarılarını sürdürüyor.