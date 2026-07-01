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Kaynak: AA

Japonya'nın Iwate eyaleti yakınlarında, deniz açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Iwate eyaleti açıklarındaki Noda bölgesinin 55 kilometre doğusunda yer aldığı belirtildi.

Yetkililer, 5,9 büyüklüğündeki bu depremin yerin 37,2 kilometre derinliğinde oluştuğunu bildirdi. Sarsıntının arkasından bölgede herhangi bir tsunami uyarısının verilmediği aktarıldı.