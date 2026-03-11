Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen ve ülke tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olarak kabul edilen deprem ve tsunami felaketinde yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

Kyodo News ajansının haberine göre, felaketin yıl dönümünde başkent Tokyo dahil ülkenin birçok bölgesinde yerel saatle 14.46’da sirenler çalındı ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

YENİDEN YAPILANMA MESAJI

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Fukuşima Valiliği tarafından düzenlenen törende yaptığı konuşmada, afetin en ağır yaşandığı Tohoku bölgesinin yeniden inşası için hükümetin tüm imkanları seferber edeceğini söyledi.

Takaiçi, yeniden yapılanma ve bölgenin canlandırılması sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğini belirterek, felaketten çıkarılan derslerin gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.

22 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2011’de Miyagi açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu 22 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Afet ayrıca Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali’nde nükleer erimeye yol açarak çevredeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine neden olmuştu.

Deprem ve tsunami sonrası bölgede kaybolan 2 bin 500’den fazla kişinin akıbeti ise hâlâ bilinmiyor. Yetkililer, afetin izlerini silmek için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.