Tokyo’daki Sensoji Tapınağı’nda düzenlenen geleneksel Nakizumo festivalinde, sumo ringine çıkarılan bebekler hakemler tarafından ağlatılıyor.
Japonya’da bebekleri ağlatan sumo yarışması: Sağlık getirdiğine inanılan festival
Japonya’da 400 yılı aşkın süredir devam eden "Nakizumo" veya ağlayan sumo bebek yarışması başkent Tokyo’nun Sensoji tapınağında düzenlendi. Festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutup ağlaması sağlık getireceğine inanılıyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Sensoji tapınağında düzenlenen "Nakizumo" veya ağlayan sumo bebek yarışması olarak bilinen geleneksel festivalde sumo ringine çıkan bebekler "Gyoji" adı verilen hakemler tarafından maskeyle korkutulup ağlatılıyor.
Her yıl düzenlenen geleneksel festival de bebeklerin ağlamasının onlara sağlık getireceğine inanılıyor.
NAKİ SUMO AĞLAYAN BEBEK FESTİVALİ TARİHİ
Japonya’nın en ilginç geleneklerinden biri olan Naki Sumo Ağlayan Bebek Festivali, her yıl binlerce kişinin ilgisini çekiyor. Nakisumo olarak bilinen bu etkinlikte, sumo güreşçileri bebekleri ağlatmak için yarışıyor.
Festivalin temelinde Japon folkloruna dayanan bir inanış bulunuyor. Buna göre, güçlü ve yüksek sesle ağlayan bebeklerin sağlıklı büyüdüğüne ve kötü ruhların uzaklaştığına inanılıyor. Bu nedenle ağlayan bebekler “kazanan” olarak kabul ediliyor.
400 yılı aşkın geçmişe sahip olan bu gelenek, Japonya genelinde farklı tapınaklarda düzenleniyor. Özellikle Sensō-ji Tapınağı, festivalin en bilinen adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.
Festival genellikle Çocuk Günü kapsamında, Altın Hafta tatiline denk gelecek şekilde mayıs ayının başında gerçekleştiriliyor. Bu dönem, ailelerin çocukları için sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunduğu önemli bir zaman dilimi.
Etkinlik sırasında Şinto rahipleri ritüellerle açılış yaparak bebeklerin sağlığı için dua ediyor. Ardından sumo güreşçileri, kucaklarında tuttukları bebekleri çeşitli yüz ifadeleri ve seslerle ağlatmaya çalışıyor. İlk ağlayan ya da en yüksek sesle ağlayan bebek galip ilan ediliyor.
Festivalin farklı bölgelerde değişen versiyonları bulunuyor. Örneğin Hiroşima Gokoku Tapınağı’nda bebekler kimono giydirilerek minderler üzerinde karşı karşıya oturtuluyor. Hakemler ise geleneksel yöntemlerle bebekleri ağlatmaya çalışıyor.
Genellikle 6 ila 18 aylık bebeklerin katıldığı etkinlikte her yıl yaklaşık 100 çocuk yarışıyor. Yerli ailelerin yanı sıra yabancı turistler de bu eşsiz geleneği deneyimlemek için Japonya’ya seyahat ediyor. Festival, hem kültürel hem de turistik açıdan büyük ilgi görmeye devam ediyor.