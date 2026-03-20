Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde buluştu.

Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiye akın etti.

Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Musa Atcı tarafından kılındı.

İrat edilen bayram hutbesinde "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanı eda edip bayrama kavuşmanın mutluluğu" anlatıldı.

Ramazan Bayramı'nın neşesi, namazın akabinde bayramlaşan cemaat ile cami içine fotoğraf çektirenlerin yüzüne yansıdı.