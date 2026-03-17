Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında yük gemisiyle çarpışan balıkçı teknesi alabora oldu. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yük gemisinin kaptanı, sahil güvenlik yetkililerine, Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında yerel saatle 01.18'de bir balıkçı teknesiyle çarpıştıklarını bildirdi.

Yetkililer, balıkçı teknesinin kaza sonucunda alabora olduğunu ve mürettebatın hepsinin suya savrulduğunu belirtti. Meydana gelen feci olayda 4 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, mürettebattan 9 kişinin ise olaydan yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Çarpışmanın nedenini araştıran sahil güvenlik yetkilileri, kaza anında dalga yüksekliğinin yaklaşık 1 metreyi bulduğunu ancak hava ve görüş mesafesinin iyi olduğunu belirtti.