ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Japonya’nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Wadomari bölgesinin 8 kilometre doğusunun açıkları olduğu belirtildi. Yaklaşık 42 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatı açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: DHA
