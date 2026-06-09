Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Japonya ve Moğolistan, bölgesel işbirliklerini derinleştirmek adına diplomatik ilişkilerinde önemli bir adım attı. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, başkent Tokyo’da Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel ilişkileri ele alan kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakan, Doğu Asya bölgesinde barış ve refahın kalıcı hale getirilmesi amacıyla mevcut ilişkileri "özel stratejik ortaklık" seviyesinde tahkim etme konusunda mutabık kaldı. Bu doğrultuda iki ülke arasında düzenli bir "stratejik diyalog" mekanizmasının kurulması kararlaştırıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, görüşme sırasında Tokyo hükümetinin Moğolistan'ın lojistik altyapısına yönelik desteğini de ilan etti. Motegi, Japonya'nın Moğolistan'da faaliyet gösteren Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi projesine destek vermeyi planladığını ifade etti.

Moğolistan ile her alanda yakın işbirliği içinde çalışmayı arzu ettiklerini kaydeden Japon Bakan Motegi, iki ülkeyi yakından ilgilendiren kritik bir diplomatik konuya da değindi. Motegi, "Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları" sorununun çözümü sürecinde sergilediği dayanışma ve sağladığı işbirliği nedeniyle Moğolistan yönetimine teşekkürlerini iletti.

Çin ile Rusya arasında sıkışmış coğrafi yapısıyla Doğu Asya bölgesinde son derece kritik bir jeopolitik öneme sahip olan Moğolistan, denize kıyısı olmayan bir ülke özelliğini taşıyor. Güncel verilere göre stratejik önemi her geçen gün artan Moğolistan'ın yaklaşık 3,5 milyon nüfusu bulunuyor.