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Kaynak: AA

Japonya ve Kanada, iki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Kanadalı mevkidaşı David McGuinty ile görüştü.

Görüşmede Koizumi, iki ülke arasında güvenlik konusunda ilişkileri daha da güçlendirme arzusunu dile getirdi.

McGuinty de ülkesinin, İtalya, İngiltere ve Japonya'nın 2022'den beri üzerinde çalıştığı "Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)" kapsamında üretilmesi beklenen 6. nesil savaş uçağını satın almakla ilgilendiğini bildirdi.

Bakanlar, görüşmede, Japonya ve Kanada'nın aynı değerleri paylaştığını ve aynı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İki ülke arasında savunma ve güvenlik işbirliklerinin artırılması konusunda anlaşan bakanlar, savunma alanında yeni işbirliği projeleri için müzakerelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı.