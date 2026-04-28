Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların merakla beklediği iki günlük toplantısını tamamladı. Banka, politika faizini beklentilere uygun şekilde %0,75 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Ancak karar içindeki görüş ayrılıkları ve güncellenen enflasyon verileri, "şahin" bir dönüşün sinyallerini veriyor.

KARAR MEKANİZMASINDA ÇATLAK: 3 ÜYE ARTIŞ İSTEDİ

Faiz sabit tutma kararı 6’ya karşı 3 oyla, yani oy çokluğuyla alındı. Kurul üyeleri Hajime Takata, Junko Nakagawa ve Naoki Tamura, mevcut ekonomik konjonktürün faiz artışını desteklediğini savunarak muhalif oy kullandılar.

Üyeler, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki baskısının arttığına dikkat çekti. Naoki Tamura, enflasyon risklerinin belirginleşmesiyle birlikte faiz oranlarının "nötr" seviyelere yaklaştırılması gerektiğini savundu.

2026 ENFLASYON BEKLENTİSİNDE KESKİN REVİZE

Bankanın yayımladığı raporda en dikkat çekici unsur enflasyon tahminlerindeki güncelleme oldu. BoJ, 2026 yılı için daha önce %1,9 olarak öngördüğü çekirdek enflasyon beklentisini %2,8’e yükseltti. Bu revizyon, bankanın fiyat artışlarının kalıcı olacağına dair inancının güçlendiğini gösteriyor.

Banka, Orta Doğu’daki istikrarsızlığın küresel enerji fiyatlarını tetiklemesinden endişeli. Artan petrol fiyatlarının hanehalkı reel gelirini ve şirket karlarını baskılaması nedeniyle 2026’da büyüme hızının yavaşlaması bekleniyor. Hükümet destekleri ve yüksek kurumsal karlılık sayesinde ekonominin dirençli kalacağı, 2027 yılından itibaren ise büyümenin yeniden ivme kazanacağı öngörülüyor.

GELECEK PROJEKSİYONU: FAİZ ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR

BoJ, %2’lik fiyat istikrarı hedefinin sürdürülebilirliği için kapıyı açık bıraktı. Yapılan açıklamada, reel faizlerin hala oldukça düşük seviyelerde olduğu hatırlatılarak şu mesaj verildi:

"Ekonomik faaliyetler ve fiyatlardaki gelişmelere bağlı olarak para politikasındaki gevşeme düzeyi ayarlanmaya (faiz artırılmaya) devam edilecektir."