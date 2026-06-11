2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Japonya Milli Takımı'nda üzücü bir gelişme yaşandı.

SAKATLIĞI ATLATAMADI VE DÜNYA KUPASI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Uzun bir süredir ayak bileğinden sakatlığı bulunan Liverpool'un 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Wataru Endo, turnuvada Japonya'ya kaptanlık yapmaya hazırlansa da Dünya Kupası'na yetişemedi ve bu nedenle bugün yapılan açıklamayla aday kadrodan çıkarıldı.

ENDO MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Endo, "Sakatlandığımdan beri, şu ana kadar yapabileceğim her şeyi yaptım, bu yüzden hiçbir pişmanlığım yok. Bundan sonra Japonya milli takımını bir taraftar olarak destekleyeceğim" ifadelerini kullanarak milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.