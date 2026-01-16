Kyodo News’un haberine göre Onoda, son dönemde kişilerin onayı olmaksızın platformda uygunsuz görüntüler üretmekle suçlanan xAI’nin yapay zeka robotu Grok hakkında değerlendirmelerde bulundu.

X platformuna bu içeriklere karşı önlem alma çağrısı yaptığını belirten Onoda, “İlgili bakanlık ve kurumlarla iş birliği içinde görüşmeleri hızlandıracağız.” ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketi, dün sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son dönemde yoğun tepki çeken müstehcen görsel üretme özelliğinin “yasa dışı olduğu bölgelerde” tüm kullanıcılar için kapatılacağını duyurmuştu.

GROK’A TEPKİLER DEVAM EDİYOR

X kullanıcılarının, Grok’tan ünlü ve sıradan kişilerin fotoğraflarıyla cinsel içerikli sahte görüntüler oluşturmasını talep ettiği “sosyal medya akımına” İngiltere ve başka ülkelerden sert tepkiler yükseldi.

X’in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, 3 Ocak’ta “Grok’u yasa dışı içerik üretiminde kullananlar, yasa dışı içerik yüklemiş sayılacaktır.” açıklamasını yapmış olsa da eleştiriler dinmiyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak’ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve inceleme sürecinde olduklarını bildirmişti.

Malezya, 3 Ocak’ta X’in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını engelleme sorumluluğunu hatırlatmış, 11 Ocak’ta ise yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle Grok erişimini geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan, 2 Ocak’ta X’e konuya ilişkin “kapsamlı inceleme” talimatı vermiş; Endonezya da 10 Ocak’ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok’u geçici süreyle engellemişti.