Japonya’da seçmenler, Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek üzere erken genel seçim kapsamında sandık başına gitti.

Ülke genelinde 44 bin 642 sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Sandıkların saat 20.00’de kapanması bekleniyor. Seçimde meclisteki 465 sandalye için toplam 1.284 aday yarışıyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki 289 milletvekili tek üyeli seçim bölgelerinden belirlenirken, 176 milletvekili ise orantılı temsil sistemiyle seçilecek. Partiler, mecliste salt çoğunluğu sağlayan 233 sandalyeye ulaşabilmek için mücadele ediyor.

Takaichi’den “Halk Onayı” vurgusu

Ekim ayında Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sanae Takaichi, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamayla erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Liberal Demokrat Parti’de (LDP) yaşanan lider değişimi sonrası başbakanlık görevini üstlendiğini ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) ile koalisyon kurduklarını hatırlatan Takaichi, hükümetin uygulamayı planladığı birçok politikanın önceki seçim kampanyasında yer almadığını ifade etmişti.

Bu nedenle halkın doğrudan onayını almak istediğini belirten Takaichi, “Ülkenin yönetimini bana emanet edip etmeyeceklerine vatandaşlarımız karar versin” mesajı vermişti.