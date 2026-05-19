Japonya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde sergilediği performansla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Japonya Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 artış gösterdi.

Analistler, bir önceki çeyrekte yüzde 0,8 olarak revize edilen büyümenin ardından bu dönemde yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Açıklanan veriler, ekonomik toparlanmanın öngörülerin ötesine geçtiğini ortaya koydu.

Ekonomi çeyreklik bazda da yüzde 0,5 büyürken, bu performansta iç talep belirleyici rol oynadı. Ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim harcamaları, özellikle giyim ve dışarıda yemek harcamalarının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 artış kaydetti.

Öte yandan ihracat tarafında da olumlu tablo dikkat çekti. Otomotiv ve makine ihracatı büyümeye 0,3 puan katkı sağladı. Kurumsal yatırımlar ve sermaye harcamaları da aynı dönemde yüzde 0,3 artarak ekonomik büyümeyi destekledi.

Açıklanan veriler, Japonya ekonomisinde hem iç talep hem de dış ticaret kaynaklı dengeli bir büyüme sürecine işaret ediyor