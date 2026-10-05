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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti. Trabzon ile Japonya arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede Başkan Genç, “Japon kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyarız” dedi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, 2025 yılında Japonya’da yayımlanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) bağışlanacak “Read Japan Project” kitabının törenine katılmak üzere geldiği Trabzon’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel dostluğun yanı sıra Trabzon ile Japonya arasında turizm, ticaret ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Trabzon’un köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve gelişen şehir kimliği hakkında Büyükelçi Masami'ye bilgi veren Başkan Genç, “Çok mutlu olduk. Karadeniz Teknik Üniversitemiz köklü bir üniversite. Yaklaşık 60 bin öğrenciyi barındıran üç üniversiteye sahibiz. Trabzon, bilinen 4 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Şu anda bir ilçemizde arkeolojik çalışmalar yürütülüyor. Kanadalı bilim insanlarının burada yaptığı araştırmalarda 11 ila 14 bin yıllık kalıntılar bulundu. Bu, insanlık tarihi açısından çok önemli. Trabzon aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri. Türklerden önce farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; Roma, Pers, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu dönemlerini yaşamış bir şehir. Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı topraklardır” diye konuştu.

TRABZON, HER YÖNÜYLE GELİŞEN BİR ŞEHİR

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzon, önemli eğitim ve sağlık şehirlerinden biri. İpek Yolu ticaret güzergahında bulunan şehrimizin en güçlü yönlerinden biri de spor kimliği. Trabzonspor en büyük markamız ancak şehrimiz, bütün spor branşlarının yapılabildiği olimpik düzeyde altyapıya da sahip. Trabzon’da olimpiyatlar düzenlendi. Gelişen bir alan olarak turizm de şehrimizin önemli gündemlerinden biri. Yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz bir güzelliğimiz var. Farklı medeniyetlere ve inançlara ait izler taşıyan Sümela Manastırı gibi önemli değerlerimiz bulunuyor. Dünyada tercih edilen bir şehir olmak için pek çok avantajımız var. Ziyaretçilerimizi ağırlayabilecek nitelikli bir konaklama altyapısına sahibiz. Japonları çok seviyoruz, onların da Türkleri sevdiğini biliyoruz. Tarihsel bağlarımız var. İnanıyorum ki daha sık gidip geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, ziyaretinizden büyük mutluluk duydum."

JAPON TURİSTLERİ TRABZON’DA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ

Trabzon’un gastronomi alanındaki iddiasına ve erişilebilir belediyecilik hizmetlerine de değinen Başkan Genç, Japon turistlerin şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşmasını arzu ettiklerini belirtti. Başkan Genç, “Bu ay Gastronomi Festivali düzenleyeceğiz. Trabzon, yöresel lezzetleriyle öne çıkan bir şehir. UNESCO Gastronomi Şehri olmak için adaylığımız var. Sonucun gelecek yıl açıklanmasını bekliyoruz. Özel gereksinimli bireylerimiz için de önemli hizmetlerimiz bulunuyor. Japon Büyükelçiliğimizin, bu vatandaşlarımızın çeşitli kurumlara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla engelsiz taksi desteği olmuştu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hizmeti 2022 yılında başlattık. Trabzon’un uluslararası tanıtımını daha da güçlendirerek Japon kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİDEN TANITIM DESTEĞİ SÖZÜ

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ise Trabzon’a ilk kez geldiğini belirterek şehrin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Trabzon’un Japon turistler açısından önemli bir destinasyon olabileceğini ifade eden Masami, “Trabzon’a ilk defa geliyorum. Bu güzel şehre geldiğim için mutluluk duyuyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ayasofya Camii’ni ziyaret ettik. Trabzon’un kültürel geçmişini hissettiren muazzam bir yapı. Kültürel ve diğer yönleriyle çok güzel bir şehir. Trabzon’da çok lezzetli yemekler de var. Japon turistler tarihi güzellikleri ve lezzetli yemekleri sever. Trabzon da bu özelliklere sahip bir şehir. Yeşiliyle, mavisiyle ve tarihi değerleriyle bir cazibe noktası. Daha fazla Japon vatandaşının Trabzon’u ziyaret etmesini umut ediyorum. Ben de Trabzon’un güzelliklerini anlatarak turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğim” dedi.