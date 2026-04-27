Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido adası güne şiddetli bir depremle başladı. Yerel saatle 05:23 sularında gerçekleşen ve merkez üssü Güney Tokachi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin yerin 80 kilometre altında gerçekleştiğini bildirirken; Hokkaido’nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de panik yaşandı. Sarsıntının hemen ardından yapılan incelemelerde herhangi bir tsunami riskinin bulunmadığı açıklandı.

NÜKLEER SANTRALDE DURUM NORMAL

Hokkaido Elektrik Enerji Şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki Tomari Nükleer Santrali’nde herhangi bir olumsuzluk veya sızıntı tespit edilmediği belirtildi. Ulaşım tarafında ise JR Hokkaido, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yerel tren hatlarını kısa süreliğine durdururken, Shinkansen hızlı tren seferlerinin aksamadan devam ettiğini duyurdu.

"MEGA DEPREM" BEKLENTİSİ SÜRÜYOR MU?

Ülke henüz geçen hafta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki dev depremin yaralarını sarmaya çalışırken bu yeni sarsıntı endişeleri artırdı. Geçtiğimiz hafta Sanriku açıklarında yaşanan o deprem sonrası bazı kıyılarda 80 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmiş ve uzmanlar "1 hafta içinde daha şiddetli bir mega deprem gelebilir" uyarısında bulunmuştu.

Hokkaido’da kaydedilen bu son 6.2’lik sarsıntı, söz konusu uyarıların gölgesinde bölgedeki teyakkuz halini tırmandırdı.