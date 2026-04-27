Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi , ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için acil durum tedbirleri gerekmediğini düşündüğünü ifade etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi'ye parlamento oturumu sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle halkın enerji tasarrufu yapması için ekonomik tedbirler alınıp alınmayacağı soruldu.

'EK BÜTÇE İHTİYACI YOK'

Takaiçi, "Ekonomik ve sosyal aktivitelerin bu noktada durdurulması gerektiğini düşünmüyorum" diyerek kamuoyuna enerji ve yakıt tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmayacağını söyledi.

Hükümetin, farklı kaynaklardan petrol tedarik etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Takaiçi, şimdilik ek bütçe hazırlama ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Takaiçi, Orta Doğu'daki belirsizliğin, hükümetin gerekli tedbirleri alma konusunda esnek olacağı anlamına geldiğini dile getirdi.