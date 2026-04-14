Boğaz bölgesinde "sürekli değişken gidişatı" yakın izlediklerini belirten Motegi, durumun sadece Japonya için değil, tüm uluslararası toplum için önemli olduğunu vurguladı.

Motegi, "Japonya, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin en kısa sürede sağlanmasının önemli olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

-"EN ÖNEMLİSİ, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

Görüşmede Takaiçi, hafta sonu ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamamış olsa da bölgede gerilimin azaltılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Takaiçi, "En önemlisi, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliğinin sağlanması dahil gerilimin azaltılmasının istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi." dedi.