Bursa’da 8 yıldır bıçakçılık yapan Adem Çoban, imalathanesinde tasarımdan bilemeye kadar üretimin tüm aşamalarını kendi gerçekleştiriyor.
Japonların bile beğenisini kazandı: Bursa’dan 11 ülkeye ihraç ediyor
Bursa’da 8 yıldır bıçak üreten Adem Çoban, kök ceviz saplı ürünlerini Almanya, İspanya ve İsveç’in yanı sıra bıçak kültürüyle dünyada öne çıkan Japonya’ya kadar ihraç etti. Ustanın büyükbaş hayvanlar için geliştirdiği özel tırnak bıçağı ise tescil aldı.Kaynak: İHA
Kasaplar, şefler, kampçılar ve hayvancılık sektörü için farklı bıçaklar üreten Çoban, ürünlerinin saplarında ağırlıklı olarak kök ceviz kullanıyor.
Türk ustanın elinden çıkan bıçaklar Türkiye sınırlarını da aştı. Ürünler bugüne kadar Almanya, İspanya, İsveç ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 11 ülkeye gönderildi.
İhracatta en dikkat çekici adreslerden biri ise bıçak kültürüyle dünyada önemli bir yere sahip Japonya oldu. Çoban’ın Japonya’ya gönderdiği kasap bıçağının büyük beğeni gördüğü belirtildi.
Çoban, klasik bıçakların yanı sıra büyükbaş hayvanların tırnak bakımında kullanılmak üzere özel bir ürün de geliştirdi. “Suntraç” olarak bilinen tırnak bıçağının tasarımı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
Özel açılar hesaplanarak geliştirilen bıçak, bakım sırasında hayvanın tırnağına zarar vermeden kesim yapılmasını amaçlıyor. Böylece tırnağın kanaması ve hayvanın acı çekmesi riskinin azaltılması hedefleniyor.
Ağır çalışma şartlarına dayanıklı olması için bıçağın üretiminde yüksek sertliğe sahip Alman karbon çeliği kullanılıyor. Ürünlerin kolay bilenmesi ve rahat kesim sağlaması da tasarımda öne çıkan özellikler arasında.
İmalathanesinde üretimini sürdüren Çoban, tescilli tırnak bıçaklarını Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftliklere gönderirken, diğer el yapımı bıçaklarıyla da yurt dışı pazarındaki varlığını büyütüyor.