Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yaz aylarının giderek daha sıcak geçtiği Japonya'da şirketler, aşırı sıcaklarla mücadele etmek adına sıra dışı çözümler sunmaya devam ediyor. Soğutma ve otomat üreticisi SDRS tarafından tasarlanan ve Trusco Nakayama tarafından pazarlanan "Do Hiemon Box", doğrudan insan vücudunu soğutmak üzere tasarlanmış tek kişilik bir buzdolabını andırıyor.

5 DAKİKADA ETKİLİ SERİNLİK SAĞLIYOR

Japonya'daki soğutmalı otomat mimarisinden esinlenerek geliştirilen kabin, iç ortam sıcaklığını sabit 15 derecede tutuyor. Kabine oturulduğunda sistem, baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yaklaşık 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleyerek anında ferahlama sunuyor.

Üretici firma, kabin içinde geçirilen 5 dakika sonucunda kullanıcının belirgin şekilde serinlediğini, 10 dakikalık kullanımın ise vücut ısısını hızla düşürerek sıcak çarpması ve ısı bitkinliği gibi riskleri hafiflettiğini belirtiyor.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE Kolay TAŞINABİLİRLİK

Aşırı soğumayı ve sağlık sorunlarını engellemek adına 20 dakika sonunda otomatik kapanma özelliği bulunan cihaz, 3 farklı hava akış ayarına sahip. Sıradan spot klimalara kıyasla yarı yarıya daha az enerji tüketen Do Hiemon Box, tekerlekli yapısı sayesinde kurulum gerektirmeden hem iç hem de dış mekanlarda rahatlıkla taşınarak kullanılabiliyor.

FİYATI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aşırı sıcak alanlarda çalışan personel ve işletmeler odağında piyasaya sürülen kabinin vergiler hariç satış fiyatı 1,5 milyon yen (yaklaşık 9.200 dolar) olarak belirlendi.

-Yükseklik / Genişlik: 2029 mm / 931 mm

-Ağırlık: 293 kg (Tekerlekli mobil tasarım)

-Enerji Performansı: Standart spot klimanın yarı gücünde tüketim

-Güvenlik: 20 dakika sonra otomatik kapanma koruması