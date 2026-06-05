Japonlar kilo kilo alıyor: Meyvesi başka ülkeye sapı ve çekirdeği başka ülkeye gönderiliyor

Geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini belirten üretici Arslan Özcan, bu sezon özellikle yağışlar nedeniyle bazı çeşitlerde kayıplar yaşansa da hedeflerinin 200 ton civarında olduğunu ifade ediyor. Daha önce 57 tonluk üretimle iç pazarda değerlendirilen kirazlar, bu yıl hem iç pazara sunuluyor hem de Japonya’ya ihraç ediliyor.