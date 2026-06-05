Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don nedeniyle ürün alınamayan bahçede, bu sezon uygun yağışlar ve elverişli hava koşulları üreticilerin umutlarını yeniden yeşertti. 10 bini aşkın kiraz ağacıyla üretim yapılan tesiste, bu yıl yaklaşık 200 tonluk rekolte hedefleniyor.
Japonlar kilo kilo alıyor: Meyvesi başka ülkeye sapı ve çekirdeği başka ülkeye gönderiliyor
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, 1090 metre rakımda kurulan 164 dönümlük büyük kiraz bahçesi bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor.Derleyen: Cemile Kurel
Beş yıl önce Bahadın kasabasında başlatılan proje, yapılan AR-GE çalışmalarıyla bölgenin yüksek rakımının kiraz üretimi için uygun olduğunu ortaya koydu. İlk etapta 500 fidanla başlayan yatırım, kısa sürede 10 binin üzerine çıkarılarak 10.832 ağaca ulaştı. or.
Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder gibi farklı çeşitlerle üretim yapılan bahçede hasat sezonunun 20 Haziran–10 Ağustos arasında sürmesi planlanıy
Geçen yıl yaşanan don olayının üretimi olumsuz etkilediğini belirten üretici Arslan Özcan, bu sezon özellikle yağışlar nedeniyle bazı çeşitlerde kayıplar yaşansa da hedeflerinin 200 ton civarında olduğunu ifade ediyor. Daha önce 57 tonluk üretimle iç pazarda değerlendirilen kirazlar, bu yıl hem iç pazara sunuluyor hem de Japonya’ya ihraç ediliyor.
Tesis yalnızca üretimle değil, istihdam katkısıyla da dikkat çekiyor. Hasat döneminde yaklaşık 150–160 kişiye iş imkânı sağlanırken, çalışanların büyük bölümünü kadınlar ve üniversite öğrencileri oluşturuyor. Yaklaşık 1,5–2 ay süren hasat dönemi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Ayrıca tesiste yalnızca meyve değil, kirazın tüm yan ürünleri de değerlendiriliyor. Sapı, çekirdeği ve meyvenin kendisi farklı süreçlerden geçirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Kurutulan ürünler ise Bahadın Kadıneli Derneği aracılığıyla Hollanda’ya ihraç edilerek döngüsel bir üretim modeli oluşturuluyor.