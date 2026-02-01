Japon voleybolcu Yuji Nishida, sahada yaşadığı ilginç bir olayla sosyal medyada viral oldu. Maç sırasında Nishida, attığı topun kameramana çarpması sonucu sahada kayarak geleneksel bir Japon özür dileme şekli olan "dogeza" yaptı.

Bu hareketiyle büyük dikkat çeken Nishida, topun kameramana çarptığı anı ciddiyetle karşılayıp yere kapanarak özür diledi. Japon kültüründe derin bir anlam taşıyan bu abartılı özür anı, sosyal medyada hızla viral oldu ve voleybolseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Nishida'nın bu hareketi, hem sporseverleri hem de sosyal medya kullanıcılarını güldürürken, Japon voleybolcusunun alçakgönüllülüğü de dikkatlerden kaçmadı.