Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Bridgestone, 18 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından hava basıncına ihtiyaç duymayan yeni nesil lastiklerini resmi olarak trafiğe indirdi. "AirFree" adı verilen bu teknoloji, otomotiv dünyasında geleneksel lastik anlayışını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

HAVA OLMADAN YOL TUTUŞU SAĞLIYOR

AirFree teknolojisi, basınçlı hava yerine termoplastik reçineden üretilmiş esnek destek kollarına dayanıyor. Bu özel yapısal tasarım, aracın ve taşıdığı yükün ağırlığını üstlenirken yoldan gelen darbeleri de emebiliyor. Böylece iç hava basıncına gerek kalmadan sürüş konforu ve yol tutuşu sağlanıyor. İçinde hava bulunmadığı için çivi batması veya darbe kaynaklı patlama ve sönme riski tamamen ortadan kalkıyor.

İLK KULLANIM ALANI: SAATTE 20 KİLOMETRE HIZ LİMİTİ

Japonya'nın Higashiomi kentinde ticari olarak hizmete sunulan lastiklerin önündeki en büyük engel ise hız kısıtlaması. Mevcut yapısıyla henüz yüksek hızlara uygun olmayan lastikler, şimdilik yaşlıların ulaşımında kullanılan ve maksimum hızı saatte 20 kilometre ile sınırlandırılmış küçük otonom araçlarda deneniyor.

GECE VE GÜNDÜZ FARK EDİLEBİLEN ÖZEL TASARIM

Gündüz ve gece saatlerinde kolayca fark edilebilmesi amacıyla parlak mavi renkte tasarlanan AirFree lastikler, henüz binek otomobiller için ticari kullanıma hazır değil. Bridgestone'un sonraki hedefleri arasında malzeme verimliliğini artırarak seri üretime geçmek ve teknolojiyi yüksek hızlarda güvenle kullanılabilir hale getirmek yer alıyor.