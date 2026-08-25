Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı

Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı

Japon otomotiv üreticisi Mazda, Çin pazarında EZ-60, küresel pazarda ise CX-6e adıyla bilinen elektrikli SUV modelini tavanına yerleştirilen yeni LiDAR donanımıyla yeniledi.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 1

Chengdu Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkarılan güncellenmiş model, üst seviye Otonom Sürüş Asistanı (NOA) desteğiyle otoyol ve şehir içi trafiğinde gelişmiş bir otonom sürüş tecrübesi vadediyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 2

Yaklaşık 23.800 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla satışa sunulması beklenen aracın tavandaki LiDAR ünitesi; 3 milimetrik dalga radarı, 12 ultrasonik radar ve 11 kamera ile destekleniyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 3

Bu donanım altyapısı, sürücü müdahalesine gerek kalmadan şerit değiştirme, sollama, kavşak dönüşleri ve otonom park dâhil 200'den fazla sürüş senaryosunu yönetebiliyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 4

DEV KABİN EKRANI VE KONTROL PANELSİZ TASARIM

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 5

Geleneksel tuşlu ve küçük ekranlı kokpit anlayışını geride bırakan Mazda, modelin iç mekânında konsolu baştan başa kaplayan 26.45 inç büyüklüğünde ve 5K çözünürlüğünde devasa bir multimedya ekranına yer veriyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 6

Sürücü tarafında standart olarak 50 inçlik bir head-up display yer alırken, isteğe bağlı olarak 100 inçlik devasa bir sanal gösterge paneli tercih edilebiliyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 7

HEM ELEKTRİKLİ HEM UZATILMIŞ MENZİLLİ SEÇENEK

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 8

Changan-Mazda ortaklığıyla geliştirilen araç, kullanıcıların ihtiyacına göre iki farklı güç ünitesiyle sunuluyor:

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 9

Tam Elektrikli (EV): Arkadan itişli 190 kW (255 HP) güç üreten motor, CALB üretimi 77.94 kWh LFP bataryayla destekleniyor. CLTC normlarına göre 600 km menzil sunan model, 3C hızlı şarj ile 15 dakikada %30'dan %80 doluluğa ulaşıyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 10

Uzatılmış Menzilli (EREV): Jeneratör görevindeki 1.5 litrelik benzinli motor ve 190 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 31.73 kWh LFP bataryası sayesinde benzinli motor devreye girmeden 200 km saf elektrikli sürüş imkânı veriyor.

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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 11
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 12
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 13
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 14
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 15
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 16
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 17
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 18
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Japon devi ezber bozdu: Mazda’nın dev SUV'u EZ-60 şov yaptı - Resim: 19
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