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Kaynak: İHA

Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Moriwaki, bir binanın güvenliğinin cephe yönü ya da büyüklüğünden çok daha önemli olduğunu söyledi.

"ÇANAKKALE DEPREM RİSKİ TAŞIYOR"

Çanakkale'nin deprem geçmişine değinen Moriwaki, 1912 yılında Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda büyük bir deprem yaşandığını hatırlattı. "Hemen şimdi deprem olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi en yüksek bölgelerinden biri" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNEN FAY SAYISI ARTTI, DEPREM RİSKİ ARTMADI"

Son dönemde yeni fay hatlarının gündeme gelmesini de değerlendiren Moriwaki, teknolojinin gelişmesiyle daha fazla fay hattının tespit edilebildiğini belirtti. Yeni keşiflerin deprem riskinin arttığı anlamına gelmediğini ifade eden uzman isim, bazı fayların daha önce bilinen hatların kolları olabileceğini söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU YAPTI

Japonya ile Türkiye'yi karşılaştıran Moriwaki, Japonya'da deprem riski taşıyan binaların hızlı şekilde kullanım dışı bırakıldığını, Türkiye'de ise kentsel dönüşüm sürecinin daha farklı işlediğini belirtti.

Vatandaşların da kentsel dönüşüm konusunda sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, evlerin yönü ya da büyüklüğünden ziyade sağlamlığının öncelik olması gerektiğini ifade ederek, olası büyük depremlere karşı güvenli yapıların önemine dikkat çekti.