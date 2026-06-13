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Japonya’nın Fukuoka eyaletinde merkezi bulunan ve Nishitetsu adıyla bilinen şirketin İstanbul’daki ofisi, İstanbul Havalimanı’na erişim avantajı sunan Yenibosna Merkez bölgesinde faaliyet gösterecek. Temsilciliğin 15 Haziran’da açılması planlanırken, ilk aşamada bir Japon temsilci ve bir yerel personel görev yapacak.

Yeni ofisin; Türkiye’deki yerel acentelerle iş birliklerinin güçlendirilmesi, yük sahiplerine yönelik satış faaliyetlerinin yürütülmesi ve Avrupa ile Orta Doğu pazarlarında yeni iş fırsatlarının araştırılması amacıyla hizmet vermesi bekleniyor.

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre Nishitetsu Başkanı Koichi Hayashida, Türkiye’nin Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan kritik konumuna dikkat çekerek, artan jeopolitik risklere rağmen ülkenin Orta Doğu ve Afrika’ya açılan önemli bir kapı olduğunu vurguladı.

Şirket yönetimi, İstanbul temsilciliğinin yalnızca Türkiye pazarı için değil, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika hattındaki lojistik ağın genişletilmesi açısından da kritik rol üstleneceğini değerlendiriyor.

Uluslararası lojistik faaliyetlerini büyütmeyi hedefleyen Nishitetsu, ihracat, ithalat, gümrük işlemleri ve taşıma organizasyonu hizmetleri sunan küresel bir forwarder olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin halihazırda 27 ülke ve bölgede toplam 119 lojistik noktası bulunuyor.

Nishitetsu’nun 2029 Mart dönemini kapsayan orta vadeli planında, özellikle yarı iletken, otomotiv ve hazır giyim sektörleri başta olmak üzere beş ana alanda taşınan yük hacminin artırılması hedefleniyor. İstanbul ofisinin de bu büyüme stratejisinde Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor.

Japon şirketin İstanbul tercihi, Türkiye’nin küresel lojistik ağlarındaki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyarken, İstanbul’un Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarına erişim imkânı uluslararası şirketler açısından önemli avantaj sunmaya devam ediyor.