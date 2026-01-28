Son şampiyon Jannik Sinner, Ben Shelton’ı 6-3, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Melbourne Park’ta üç yıl içinde üçüncü şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen ikinci seri başı, Shelton karşısında set kaybetmeden aldığı dokuzuncu galibiyetle rekabetteki üstünlüğünü pekiştirdi.

İtalyan raket, yarı finalde Novak Djokovic ile karşı karşıya gelecek.

Sinner, Djokovic eşleşmesi hakkında, "Hepimiz ne tür bir mücadeleyle karşı karşıya olduğumu biliyoruz," dedi. "Bunlar, antrenman yaptığınız ve sabahları kalkmak için beklediğiniz anlar."

"Bu sizi hem oyuncu hem de insan olarak geliştiriyor, Novak'ın hala burada olup yaşına göre inanılmaz tenis oynaması bizim için büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Jannik Sinner, Ben Shelton galibiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Yarı finallere tekrar ulaşmaktan çok mutluyum. Sezonun ilk turnuvası ve elbette hepimiz ne tür bir zorlukla karşılaşacağımı biliyoruz, ama bunu dört gözle bekliyorum."