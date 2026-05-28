Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros’ta tek erkekler dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci turda Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk iki setini 6-3 ve 6-2’lik skorlarla kazanan Sinner, maçta üstünlüğü ele geçirdi. Ancak üçüncü setten itibaren oyunun dengesi tamamen değişti.

Arjantinli raket Cerundolo, üçüncü seti 7-5, dördüncü ve beşinci setleri ise 6-1 ve 6-1 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı ve adını üçüncü tura yazdırdı.

Toplamda 3 saati aşan karşılaşmada, sıcak havadan etkilenen Sinner üçüncü setin ortasında tıbbi mola almak zorunda kaldı. İtalyan raket, maçın son bölümünde büyük bir düşüş yaşarken son 20 oyunun 18’ini kaybetti.