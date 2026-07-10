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Kaynak: Haber Merkezi

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon’da tek erkekler finalinin adı belli oldu. Dünya 1 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic’i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

DJOKOVİC’E SET VERMEDİ

İtalyan raket, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Novak Djokovic’i 6-4, 6-4 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FİNALDE RAKİP ZVEREV

Son Wimbledon şampiyonu Jannik Sinner, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Alman tenisçi Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek. Sinner, unvanını korumak için korta çıkacak.

7. GRAND SLAM FİNALİ

Djokovic galibiyetiyle kariyerindeki 7. Grand Slam finaline yükselen Jannik Sinner, üst üste ikinci kez Wimbledon finalinde mücadele etme hakkı kazandı.

DJOKOVİC’İN REKOR HAYALİ ERTELENDİ

39 yaşındaki Novak Djokovic ise turnuvaya yarı finalde veda etti. Sırp raket, kariyerindeki 25. Grand Slam şampiyonluğu ve 8. Wimbledon zaferiyle Roger Federer’in rekoruna ortak olma fırsatını bir kez daha kaçırdı.