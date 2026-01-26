Son iki dünya şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner Avustralya Açık’ta 22.sırada yer alan vatandaşı Luciano Darderi ile karşı karşıya geldi.

Sinner 6-1, 6-3 ve 7-6’lık setlerle rakibini yenerek Avustralya Açık’ta çeyrek finale yükseldi.

Sinner çeyrek finalde Ben Shelton ile Casper Ruud maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

SINNER: 'BASKI PUANLARINDA İYİ İŞ ÇIKARDIM'

Darderi’yi yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Sinner, “Her şeyden önce iyi arkadaşız. Güzel bir maç oldu. Maça iyi başladım evet. Bazı baskı puanlarında iyi iş çıkardım ama değerlendiremediğim maç puanlarım da oldu. Yine de nihayetinde mutluyum. Beni desteklemeye gelen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

'SERVİSİME ÇALIŞIYORUM, HALA GELİŞTİREBİLİRİM'

Ace rekoru (19) kırması hakkında konuşan Sinner, “Tabii ki çok çalışıyorum servisime. Hareketimi biraz değiştirdim. Güvenimi de artırdı bu durum. Hala geliştirilebilecek bir şey var. Daha da çeşitlendirmeye çalışıyorum. Bu çalışmaların nasıl bir karşılık vereceğini göreceğiz.” dedi.